Flamengo anuncia contratação de Dorival Júnior como novo técnico

O Flamengo anunciou, no início da tarde desta sexta-feira, a contratação de Dorival Júnior como novo treinador. O profissional chega para substituir o português Paulo Sousa, que foi demitido na quinta-feira, e vai iniciar a terceira passagem pelo clube carioca.

Dorival assinou contrato até dezembro. Agora, ele depende de ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) para reestrear no comando técnico do Mengão diante do Inter neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O profissional trabalhou no Flamengo em duas oportunidades. Em 2012, chegou ao clube em julho e terminou o Brasileirão na 11ª colocação. No ano seguinte, foi demitido em março, após disputar ao todo 36 jogos, com 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

A segunda passagem foi em 2018, quando chegou ao Mengão em setembro para a reta final do campeonato nacional. Foram 12 partidas, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. O clube carioca terminou como vice-campeão brasileiro.

