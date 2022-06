Gaúcho conquista título brasileiro de Yu-Gi-Oh

publicidade

O Rio Grande do Sul entrou de vez no cenário dos duelos de Yu-Gi-Oh. O gaúcho Arthur Eidelwein, 30 anos, conquistou no último domingo o Campeonato Brasileiro da modalidade de cartas inspirada no anime japonês que fez muito sucesso na televisão entre os anos de 2000 e 2004. A competição foi realizada em São Paulo.

“Jogo há quase 15 anos. Tenho um time que vem treinando toda a quinta-feira e sempre estivemos focado nesse jogo. Agora é focar no continental e tentar fazer historia la de novo”, disse Eidelwein, que é natural de Estrela, mas mora atualmente em Porto Alegre.

Veja Também

Com fãs em todo mundo, o jogo de cartas vem ganhando adeptos com o passar dos anos. Com o título, o duelista gaúcho se prepara agora para encarar uma viagem rumo ao Chile, onde representará o Brasil no continental dentro de duas semanas.

“Pra mim ainda não caiu a ficha. Eu estava confiante em mim e no meu deck (conjunto de cartas), mas nunca esperava ir tão longe, todos esses anos jogando eu nunca pensei que chegaria minha hora, mas chegou”, completou.

Esporte vem ganhando adeptos em todo o mundo / Foto: Kalil Missagia Garcia/Divulgação