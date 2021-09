Gabriel Jesus garante vitória do Manchester City sobre o Chelsea no Inglês

publicidade

Antes de enfrentar o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o Manchester City foi a Londres e venceu o Chelsea por 1 a 0, graças ao gol de Gabriel Jesus, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. Com este resultado, chegou aos 13 pontos, empatado com o líder Liverpool, que entra em campo ainda neste sábado contra o Brentford.

Na outra partida do dia, o Manchester United, com um apagado Cristiano Ronaldo em campo, viu chegar ao fim 12 anos de invencibilidade em casa diante do Aston Villa, ao ser derrotado por 1 a 0, com Kortney Hause (88) balançando as redes no Old Trafford.

Os donos da casa desperdiçaram a chance de empatar nos acréscimos quando o português Bruno Fernandes bateu para fora uma cobrança de pênalti. Por conta da derrota, o então líder United caiu para a quarta posição, com 13 pontos, atrás do City e do Chelsea (3º) devido ao saldo de gols.