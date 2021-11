Gabriel Magalhães ganha chance na seleção principal com corte de Lucas Veríssimo

publicidade

Gabriel Magalhães substitui Lucas Veríssimo nos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Destaque nas seleções de base, o jovem de 23 anos, do Arsenal, ganha a primeira chance na equipe principal de Tite. "O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, está convocado para a disputa dos dois próximos jogos da seleção brasileira: contra a Colômbia, no dia 11, e contra a Argentina, dia 16 de novembro. Gabriel substitui o companheiro de posição Lucas Veríssimo, do Benfica, desconvocado após grave lesão no joelho direito sofrida no jogo do último domingo pelo Campeonato Português", informou a CBF.

O Benfica enviou relatório para o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informando a grave lesão no joelho de Lucas Veríssimo, que terá de passar por cirurgia. Mesmo prometendo chamar atletas que atuam no País em caso de cortes, Tite optou por "estrangeiros".

Já havia chamado Vinícius Júnior para a vaga de Roberto Firmino e agora dá a primeira chance para Gabriel Magalhães. Revelado pelo Avaí, o zagueiro vem chamando a atenção pelas boas apresentações no Arsenal. Ele foi efetivado na defesa no clube londrino nos últimos oito jogos e vem se destacando no crescimento de time no Campeonato Inglês. Anotou até um gol.

Ele se apresentará em São Paulo, onde a seleção brasileira fará a preparação para o confronto com a Colômbia, quinta-feira na Neo Química Arena, em jogo que pode garantir a classificação à Copa. O time de Tire ainda entrará em campo no dia 16, diante da Argentina, em San Juan.

Lucas Veríssimo vai perder o restante da temporada após se lesionar gravemente na goleada do Benfica sobre o Braga, por 6 a 1, pelo Campeonato Português, no último domingo. O clube informou que o defensor sofreu um entorse grave no joelho direito com lesão multiligamentar e vai precisar realizar cirurgia.

Com a contusão, Veríssimo foi cortado da seleção brasileira que enfrenta Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. O jogador se transferiu para o Benfica no início do ano e vivia ótima fase sob o comando do técnico Jorge Jesus. Além da segurança na defesa, marcou três gols nas dez rodadas do Campeonato Português e vinha sendo elogiado por sua postura.

As boas atuações o levaram à primeira convocação para a seleção brasileira ainda em maio, mas o jogador foi cortado devido a uma lesão muscular. Em agosto, voltou a ser chamado por Tite e, em setembro, fez sua estreia oficial com a camisa do Brasil na vitória sobre o Peru por 2 a 0. A disputa pela quarta vaga entre os zagueiros da seleção continua forte já que Marquinhos, Thiago Silva e Militão vêm sendo constantemente convocados.

O Brasil é o líder das Eliminatórias, com 31 pontos, e está invicto na competição. A seleção tem pela frente a Colômbia, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30, e na terça-feira visita a Argentina, às 20h30, no Estádio San Juan del Bicentenário.

Brasil e Argentina ainda não se enfrentaram na competição sul-americana. O jogo no primeiro turno começou no estádio do Corinthians, mas com 5 minutos ele foi interrompido pelos agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) porque o time de Messi tinha quatro jogadores que não podiam estar no campo por causa da quarentena da Covid-19. Esse jogo não foi remarcado pela Fifa ou Conmebol. A última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram foi na final da Copa América, no Maracanã, vencida pelo time de Messi por 1 a 0.

