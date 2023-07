"Gangue da pedrada": Craque Neto tem o celular levado e corre atrás dos assaltantes em SP

publicidade

O apresentador e ex-jogador de futebol José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, foi vítima de uma "gangue da pedrada", ou "gangue quebra-vidro", no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na tarde de quarta-feira (5).

A informação foi confirmada pelo apresentador durante a transmissão do jogo entre América-MG e Corinthians, pela Copa do Brasil, na Rádio Craque Neto.

O apresentador estava com um colega em um carro parado no semáforo quando um criminoso, que vestia moletom vermelho, se aproximou. Ele quebrou o vidro do passageiro, onde estava Neto, e levou seu celular.

Neto reagiu

Neto afirma que ainda segurou o braço do suspeito, mas não conseguiu detê-lo. O homem fugiu com seu comparsa, que usava uma camisa do time do Juventus.

Após o roubo, Neto desceu do carro e tentou alcançar os criminosos. Durante a transmissão em sua rádio, ele disse que "o pique que eu dei, nenhum jogador do Corinthians deu", fazendo menção ao desempenho do time durante a partida.

Neto conta que correu cerca de 40 metros atrás da dupla e que "quebraria [o suspeito] na porrada" se o pegasse. "Se ele tem o direito de me roubar, quebrar o carro do Kascão [seu colega], por que eu não tenho o direito de dar um pisão nos dentes dele?", disse Neto.

O apresentador afirma que a dupla fugiu no sentido do Palácio dos Bandeirantes. Neto disse ainda que sofreu ferimentos nas mãos e nas pernas por conta do vidro. Apesar da atitude tomada, o ex-jogador pede a seus ouvintes que não façam o mesmo: "Não façam isso, gente, pelo amor de Deus", apelou.

Por telefone, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. O 34° DP (Vila Sonia) atende a área.