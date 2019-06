Goiás vence a Chapecoense no encerramento da rodada

publicidade

No único jogo do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, e que marcou o encerramento da oitava rodada, o Goiás bateu a Chapecoense pelo placar de 3 a 1. A partida foi realizada no estádio Serra Dourada.

Os goianos abiraram o placar com Kayke, aos 35 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, a Chapecoense igualou o marcador com o zagueiro Rafael Pereira.

Já no segundo tempo, o Goiás construiu a sua vitória. Primeiro, Jefferson marcou, aos 32 minutos. No fim da partida, desta vez de pênalti, Kayke marcou o segundo gol dele no jogo e fechou o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Goiás subiu para a 9ª colocação, com 12 pontos. Já a Chapecoense estacionou nos 7 pontos, e ocupa atualmente a 16ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, às portas da zona de rebaixamento.

Tanto Goiás quanto Chapecoense voltam a campo na próxima quinta-feira, às 20h. Time do centro-oeste encara o Athletico-PR, novamente no Serra Dourada, enquanto os catarinenses recebem o Fluminense, na Arena Condá.