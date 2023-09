Árbitro que não deu pênalti para o Grêmio é convocado para audiência pública no Senado

publicidade

O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) foi convidado para participar de audiência pública na Comissão do Esporte do Senado Federal, em Brasília, após não apitar pênalti para o Grêmio, em lance claro contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Também foram chamados o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme.

Na ocasião, Wilton e a equipe de arbitragem deixaram de assinalar um pênalti para o Grêmio em lance de mão na bola de Yuri Alberto. Naquela altura, a partida estava empatada por 4 a 4 e a marcação da penalidade poderia dar a vitória aos gaúchos. O responsável pela arbitragem de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira (MG), não sugeriu a revisão do lance na cabine. Ele não foi convidado pelo Senado.

Na terça-feira, um dia depois da partida, a CBF admitiu que houve um erro da equipe de arbitragem e que o pênalti deveria ter sido marcado. A entidade afastou Wilton e toda a equipe do VAR do duelo entre Corinthians e Grêmio por tempo indeterminado e afirmou que todos passarão por um processo de reciclagem. Durante esse período, eles ficarão fora das escalas dos jogos.

O requerimento para a audiência é de autoria do senador Carlos Portinho (PL-RJ) e foi aprovado nesta quarta-feira. A audiência pública na Comissão do Esporte do Senado vai focar exclusivamente nos assuntos referentes ao VAR. O senador também é relator de um projeto de lei que prevê a criação do Programa de Transparência dos Árbitros Assistentes de Vídeos e de Áudios no futebol brasileiro (PL 5.926/2019). A proposta prevê a divulgação em tempo real dos vídeos e áudios analisados pelo VAR.

Outro requerimento do tipo já havia sido apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) após a vitória do Santos sobre o Goiás por 4 a 3, em julho deste ano, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ganhou o jogo graças a um pênalti mal marcado por Bruno Arleu de Araújo (RJ) no fim da partida. Naquela oportunidade, a CBF também apontou erro da equipe de arbitragem.