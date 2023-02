Adriel aproveita oportunidades no Grêmio e esquenta briga por titularidade

publicidade

O goleiro Adriel, de 22 anos, aproveitou as chances que recebeu do técnico Renato Portaluppi e esquentou a briga pela titularidade no gol do Grêmio. No sábado, diante do São Luiz, o arqueiro fez boas intervenções e completou quatro jogos como titular - dois nesta temporada - e nenhum gol sofrido pelo Tricolor.

Em 2023, nas oito partidas do Estadual, Brenno atuou foi quem mais atuou. Ele sofreu dois gols. Nos últimos dois jogos, Adriel foi o dono da camisa 1 contra Avenida e São Luiz. Em ambos duelos, ele executou defesas importantes. Gabriel Grando teve uma oportunidade, diante do São José.

🚫 PAREDÃO!



⚽ Adriel tem quatro jogos como titular do Grêmio, e nenhum gol sofrido!



1️⃣ Santa Cruz - Rec. Gaucha (3x0)

2️⃣ Brusque - Série B (3x0)

3️⃣ Avenida - Gauchão 2023 (2x0)

4️⃣ São Luiz - Gauchão 2023 (0x0)



🗣️ @dobrunooliveira



📸 Lucas Uebel pic.twitter.com/6CaJdogA0i — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) February 18, 2023

Adriel fez sua estreia no profissional em 2021, na final da Recopa Gaúcha, diante do Santa Cruz: 3 a 0. Em 2022, na última rodada da Série B, contra o Brusque, foi ele o responsável por proteger a meta gremista.

Após dar oportunidades para "todos", Renato deverá definir quem serão seus títulares. Líder e invicto no Gauchão, o Grêmio volta a campo no sábado, os gremistas recebem o Novo Hamburgo, na Arena, às 20h.

Veja Também