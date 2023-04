Adriel revela mágoa com críticas de Renato e dá sua versão sobre crise no Grêmio

publicidade

O goleiro Adriel, pela primeira vez, deu sua versão sobre a crise no Grêmio que o levou para o banco de reservas. Em um vídeo nas redes sociais publicado na noite desta quarta-feira, o jogador revelou mágoa com as declarações do técnico Renato Portaluppi, relembrou sua trajetória e destacou a influência que tem na nova realidade da família. "Sempre trabalhei mais que os outros. Da forma que foi dito, me magoou bastante. Magoou eu, meus pais, minha esposa, minha família toda", afirmou o goleiro.

O vídeo soma mais de oito minutos e reúne falas do pai, da mãe e da esposa do atleta. No começo, Adriel coloca manchetes que abordaram as coletivas do treinador, em que mencionou os problemas disciplinares e as razões para as críticas, que respingaram nos representantes do arqueiro.

Como resposta ao comandante gremista, que mencionou as escolhas de novo empresário do atleta, Adriel citou que conheceu pessoas que estão lhe ajudando bastante e indicou a manutenção deste cenário. Além disso, afirmou que os antigos representantes não estavam trabalhando da melhor maneira. “Conheci pessoas que vem me ajudando bastante e me dando meu total conforto. Depois que me envolvi, conheci, me ajudaram, me deram uma casa boa. Sou o que sou, por ter conhecido as pessoas na hora certa."

Adriel reconheceu que errou quando concedeu a entrevista, mas garantiu que nunca quis prejudicar o Grêmio. “Falei o que não devia”. No fim, num recado para a direção gremista e ao treinador, o jogador pontua que quer ser punido pelos erros e não pelas escolhas que faça na carreira. “Isso tem que ficar bem claro. Quero ser punido pelos meus erros, não pelas minhas escolhas, do que eu acho que é o melhor para mim.”

