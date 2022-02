Além de Roger, Grêmio contará com Paulo Paixão como coordenador técnico

publicidade

Após anunciar Roger Machado como novo treinador da equipe, o Grêmio também confirmou a chegada de Paulo Paixão no final da tarde desta segunda-feira. "É um profissional excepcional. Vai agregar mais valor ainda. Chega com sua bagagem, seus títulos. Será um privilégio termos ele conosco", disse Denis Abrahão em coletiva.

Ele atuará como coordenador técnico, mesma função que estava desempenhando no Inter até novembro do ano passado, quando foi demitido após áudio vazado em que criticava alguns atletas do elenco colorado. Logo após o episódio se tornar público, ele pediu para deixar a comissão técnica de Diego Aguirre.

Abrahão reiterou que o trabalho será na coordenação e que o preparador físico Reverson Pimentel segue no comando do departamento. Foi com Reverson que o Tricolor trabalhou em toda a pré-temporada, encerrada no último domingo.

Roger e Paixão chegam junto com Roberto Ribas e James Freitas como auxiliare Jussan Anjolin como Analista de Desempenho.

