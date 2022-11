Alexandre Mattos recusa proposta do Grêmio e permanece no Athletico-PR

publicidade

Após receber uma negativa de Rodrigo Caetano, o Grêmio teve uma proposta recusada por Alexandre Mattos, que preferiu seguir no Athletico-PR. O dirigente era o "plano B" de Alberto Guerra para assumir como diretor executivo do Tricolor.

Alexandre Matos recebeu proposta do Grêmio, agradeceu o convite, não apresentou contra-proposta e optou por permanecer no Athletico.@GuaibaEsporte — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) November 25, 2022

Com os dois "nãos" recebidos, o Grêmio segue no mercado para encontrar um profissional para a função. Guerra também busca um CEO, após a recusa de Cristiano Koehler, que seguiu no Palmeiras. A única pauta resolvida foi de Renato Portaluppi, que renovou contrato até o final de 2023.

Dentro de campo, o clube gaúcho negocia a contratação de pelo menos cinco jogadores. A situação mais próxima de ser finalizada é a de Franco Cristaldo, que está sendo comprado junto ao Huracán, da Argentina. Felipe Carballo, Rodinei, Reinado e Michael são outros atletas que negociam com o Tricolor.

