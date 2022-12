Anunciado, Carballo revela "fome de ganhar" títulos pelo Grêmio

publicidade

Após anunciar oficialmente o volante Felipe Carballo nesta terça-feira, o Grêmio divulgou as primeiras imagens do jogador em sua chegada ao CT Presidente Luiz Carvalho na segunda. O atleta de 26 anos garantiu que está com "fome de ganhar" títulos no Tricolor e espera se adaptar o mais rápido possível.

"Grêmio é uma equipe grande, está acostumada a ganhar. Tenho essa capacidade. Tenho fome de ganhar. Isso me fez tomar a decisão de vim para o Grêmio", pontuou aos canais oficiais do clube. "Quero me adaptar logo, a cultura do Uruguai é parecida. Isso também me ajudou a tomar essa decisão", acrescentou.

Carballo reiterou que se considera um volante com capacidade defensiva e ofensiva. "Sou um volante misto. Intensidade para ir e voltar. Gosta de tratar bem a bola. Acredito que o futebol brasileiro vai se adaptar às minhas características".

O contrato do uruguaio vai até o final de 2026. Eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, Carballo foi campeão com o Nacional. Na campanha do título, disputou 35 jogos e marcou oito gols.

Veja Também