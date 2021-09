Após confronto entre torcedores e BM, Grêmio avalia estragos de protesto no CT Luiz Carvalho

publicidade

Após o protesto, que resultou em um confronto entre torcedores do Grêmio e a Brigada Militar na tarde desta quarta-feira, o Grêmio avalia os estragos da confusão na porta do CT Luiz Carvalho. Depois de um começo "pacífico" e com palavras de ordem criticando jogadores e direção pelo momento do time, um grupo atirou pedras e rojões em direção ao ônibus da delegação gremista.

Além disso, alguns também conseguiram acessar o local por uma entrada alternativa, mas foram contidos pelos policiais. De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, alguns carros de funcionários do clube foram atingidos pelas pedras e dois torcedores que estavam no local foram presos pela Brigada Militar em função dos atos violentos.

O protesto no dia da representações dos atletas complementa uma semana nada tranquila para o Tricolor. Na segunda-feira, o volante e capitão Maicon rescindiu com o clube em comum acordo. Agora, o time terá 11 dias de trabalho porque só vai voltar a jogar em 12 de setembro, quando recebe o Ceará, na Arena, já pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Com 16 pontos conquistados em 17 jogos, o Grêmio ocupa atualmente a 18ª colocação da tabela.

