Após um ano, Suárez é convocado para a seleção do Uruguai

Após um ano, o atacante do Grêmio Luis Suárez voltou a ser convocado para a seleção do Uruguai. A lista de Marcelo Bielsa para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026 foi divulgada na manhã desta segunda-feira. Destaque no Tricolor gaúcho, o camisa 9 não era chamado desde a Copa do Mundo de 2022.

O Uruguai encara a Argentina, na quinta, às 21h, na Bombonera, e a Bolívia, no estádio Centenário, na terça, dia 21, às 20h30min. Com 7 pontos, a seleção celeste é a segunda colocada na tabela de classificação.

Com grandes atuações no ano, principalmente nos últimos jogos, o nome do jogador vinha ganhando força junto ao novo treinador celeste, Marcelo Bielsa. “El Loco” inclusive esteve na Capital gaúcha vendo Suárez.

El Pistolero retorna à Celeste quatro dias após sua grande exibição contra o Botafogo na última quinta-feira, com direito a hat-trick e virada do Tricolor. O ano do craque uruguaio no Grêmio confirmou as expectativas que o colocavam como principal jogador do clube gaúcho e um dos principais atuando no futebol brasileiro.

No Brasileirão, Suárez tem 14 gols e briga pela artilharia. Está apenas três atrás de Paulinho, com 17. E não para por aí. O uruguaio já deu 10 assistências durante o torneio e tem 17 participações em gol nos últimos 14 jogos.

Além do camisa 9, o meio campo Tricolor, Felipe Carballo também foi convocado.

