Suárez em cinco atos: frieza, eficiência e gols

O gramado de São Januário, que já viu já brilhar goleadores como Roberto Dinamite e Romário, nessa quinta-feira recebeu mais um: Luis Suárez. O craque uruguaio foi o protagonista na vitória de virada do Grêmio diante do Botafogo , em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A atuação do centroavante foi marcada pela frieza, eficiência e pelos gols.

Foram apenas cinco tentativas. O suficiente para um craque como Suárez mostrar por que é um dos maiores centroavantes da atualidade. A primeira chance veio ainda no começo do primeiro tempo, aos sete minutos, quando o camisa 9 recebeu de Ferreira e de trivela chutou por cima do gol.

A segunda oportunidade surgiu no final da primeira etapa. Após um desvio de casquina de Carballo, na cobrança de escanteio de Reinaldo, a bola se ofereceu para o uruguaio na pequena área. Com a velocidade do lance, Suárez ainda conseguiu desviar em direção ao gol, ainda que sem força, o que facilitou para a defesa do goleiro Perri que afastou a bola. Era o prenúncio do que estaria prestes acontecer no segundo tempo.

Minutos de Magia

Foram 19 minutos de aula de como se decidir uma partida. O Grêmio perdia por 3 a 1, após tomar o terceiro no primeiro minuto do segundo tempo. A torcida adversária comemorava nas arquibancadas o que parecia ser uma vitória tranquila. Foi quando apareceu a estrela de quem está acostumado com jogos grandes.

Assim como todo protagonista, ele contou com a ajuda de um coadjuvante importante: Ferreirinha. Por duas vezes, o contestado ponteiro tricolor, que havia entrado no segundo tempo, aprontou pelo lado esquerdo de ataque e ajudou “El Pistoleiro” a mudar a história da partida.

Aos 4 minutos, o camisa 10 do Grêmio, após uma disputa, recebeu a bola pelo lado esquerdo e avançou até a entrada da área. Com a marcação em cima, ele chutou a gol. A bola desviada, assim como se fosse programada para procurar quem a tratasse bem, sobrou nos pés de Suárez, que, com qualidade e frieza, fintou o zagueiro e de perna esquerda concluiu para o gol: 3 a 2. Era o combustível que o Tricolor precisava para incendiar a partida que ainda teria 40 minutos, no mínimo, pela frente.

O gol de empate, o segundo de Luisito, veio quatro minutos depois, praticamente com o mesmo roteiro do tento anterior. Novamente pela esquerda, Ferreirinha driblou o lateral Di Placido e fez um lançamento preciso para o camisa nove. Livre, Suárez tocou na saída do goleiro Perri: 3 a 3.

Ato Final

A consagração viria de maneira incontestável. Com uma jogada digna de uma “decisão”, orquestrada pelo craque do início ao fim. Eram 23 minutos, Suárez recua, sai da área para ir atrás do jogo. Recebe a bola de Cristaldo, toca para Villasanti e corre para o ponto futuro. O paraguaio não titubeia e com apenas um toque escora para o goleador, que já desgarrado da marcação invade a área e, de perna direita, desfere um chute cruzado sem chance alguma para o arqueiro do Botafogo.

Ainda faltava praticamente metade do segundo tempo para o jogo terminar, mas ele já estava decidido. A partir daí, o que aconteceu na partida não teve força para modificar o que Luisito já havia escrito. O talento do uruguaio decretou a virada do Grêmio.

Briga pelo título e pela artilharia

O “hat trick” ou triplete de Luisito não só colocou o Grêmio como postulante ao título, como também faz o atacante brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Com os três gols de ontem, Suárez chegou a marca de 14 gols no Brasileirão. Está apenas três atrás de Paulinho, com 17. E não para por aí. O uruguaio já deu 10 assistências durante o torneio e tem 17 participações em gol nos últimos 14 jogos. Se há chance de título é porque Luis Suárez fez isso se tornar realidade.

