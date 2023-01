Apesar de vitórias, Grêmio ainda mantém antigas dificuldades em setores do time

publicidade

O Grêmio só entrou em campo oficialmente duas vezes no ano. O suficiente para parecer que os primeiros 24 dias de 2023 foram parte de uma temporada inteira – ou de um sonho. Porém, apesar de ter apenas dois jogos, alguns setores parecem estar mais afirmados, ou pelo menos, com nomes mais definidos e com mais opções no do novo time de Renato.

No ataque, Suárez não poderia estar mais afirmado e Ferreira voltou a desfilar seu futebol e titularidade na ponta esquerda. Assim, fica para a ponta direita a vaga sem um dono absoluto. Isto porque, apesar de ter feito uma apresentação regular na Recopa contra o São Luiz, no último sábado, diante do Caxias, Campaz foi substituído e novamente entrou na espiral de desconfiança que a torcida tem dele.

O colombiano deixou o campo para a entrada de Gustavinho, que assim como Galdino na última semana, disputam uma oportunidade no time. Sem se afirmar desde sua chegada, é possível que o meia seja repassado a outra equipe caso surja essa possibilidade.

Recentemente, o clube recusou uma oferta do futebol mexicano. O meio-campo, que demorou a engrenar no último ano, aparenta estar mais pronto desde o início. Ainda que não tenha utilizado todas as alternativas porali, o técnico Renato mostrou ter uma ideia mais firme do que quer para o setor.

Dos três nomes da meia cancha, dois foram titulares nas duas oportunidades: Pepê e Bitello. A primeira vaga ficou com Villasanti, na Recopa, e com Carballo, na estreia do Gauchão. A defesa também teve um bom início de temporada, ainda que um dos seus principais nomes, Geromel, não tenha estreado.