Argentinos não atingem desempenho esperado no Grêmio

Reforços na janela de transferências da metade do ano, Juan Manuel Iturbe e Lucas Besozzi ainda não conseguiram conquistar espaço no Grêmio. Os dois atacantes argentinos, que foram contratados para suprir a falta de opções de jogadores de velocidade no elenco de Renato Portaluppi, até o momento, foram a campo em apenas seis jogos, somados.

Com contrato somente até o final desta temporada, Iturbe tem o futuro indefinido para 2024. Por causa das poucas oportunidades que vem recebendo, o atacante tem boas chances de não ter o seu vínculo renovado até dezembro do próximo ano. Até aqui, o atleta entrou em campo apenas três vezes, todas no segundo tempo: contra Atlético Mineiro e Cuiabá, pelo Brasileirão, e Flamengo, pela Copa do Brasil. Na última vez, na vitória diante do Dourado, Iturbe foi a campo aos 44 minutos do segundo, no lugar de Suárez, jogando cerca de cinco minutos. Ao longo das três partidas, ele esteve dentro das quatro linhas por apenas 36 minutos, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência distribuída.

Já Besozzi está emprestado pelo Lanús, da Argentina, até metade de 2024. Assim como o seu compatriota, entrou em campo apenas três vezes, todas vindo do banco de reservas na etapa final: diante do Vasco e Fluminense, pelo Brasileirão, e Flamengo, pela Copa do Brasil. O atacante não atua há quase um mês. Na última aparição, no dia 16 de agosto, entrou aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Bitello, contra o Mengão, no Maracanã. Ao longo desses três jogos, ele jogou por 105 minutos, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência distribuída.

Além de Iturbe e Besozzi, o Grêmio trouxe o zagueiro Rodrigo Ely, o meia Luan e o atacante João Pedro Galvão nessa última janela. Dessa leva de reforços, Rodrigo Ely e João Pedro Galvão são os jogadores que estão mais conseguindo se firmar na equipe de Renato Portaluppi. Enquanto o defensor já recebeu algumas oportunidades como titular e, na partida contra o Cuiabá, foi o escolhido para substituir o lesionado Geromel, o atacante ganhou a vaga de Ferreira e iniciou entre os 11 diante do Cruzeiro e do Cuiabá, na última rodada do Brasileirão. O caso de Luan é um pouco diferente, já que a ideia do clube é primeiro recuperar o ser humano, para depois ter o retorno desportivo.