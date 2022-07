Ataque ineficiente fora de casa colabora para sina de empates do Grêmio

publicidade

Se como mandante o Grêmio tem uma das melhores campanhas da Série B, como visitante é completamente o oposto. Em 21 rodadas da segunda divisão, o Tricolor teve 11 partidas como visitante, onde conquistou apenas uma vitória e marcou quatro gols. Foram ainda nove empates, uma derrota e quatro gols sofridos.

O único resultado positivo longe da Arena foi contra o Operário, na 4ª rodada da segunda divisão. Elias marcou o gol da vitória por 1 a 0, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Nas outras 10 partidas, os gaúchos colocaram apenas três bolas na rede, o que contribui bastante para o aproveitamento de 36,3% fora de Porto Alegre. Foram seis empates por 0 a 0.

A ineficiência do ataque foi abordada pelo comentarista da Rádio Guaíba Cristiano Oliveira. Para ele, a escolha de Roger Machado em manter Diego Souza impediu o Grêmio de ser mais agressivo, mesmo com um homem a menos diante da Chapecoense.

"O Campaz vinha bem na partida e por que foi sacado? Quem deveria ter saído era o Diego Souza, porque não dá mobilidade ao time e não ajuda na recomposição. O Grêmio teve 23% de posse de bola e no segundo tempo não teve uma finalização, contra nove conclusões do adversário. A gente sabe que o grupo do Grêmio não é tão qualificado, mas ele não é pior do que o da Chape", analisou Oliveira.

Campanha do Grêmio fora de casa na Série B:

Ponte Preta 0 x 0 Grêmio

Operário 0 x 1 Grêmio

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

Ituano 1 x 1 Grêmio

Vila Nova 0 x 0 Grêmio

Vasco 0 x 0 Grêmio

Sport 0 x 0 Grêmio

CSA 1 x 1 Grêmio

Bahia 0 x 0 Grêmio

Brusque 1 x 1 Grêmio

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Na próxima rodada, o Tricolor encara o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida acontece na sexta-feira da próxima semana, dia 5 de agosto, às 21h30. É mais uma chance para os gaúchos voltarem a vencer fora de casa, o que não acontece há nove jogos, e seguirem firmes no objetivo de subir para a Série A em 2023.

