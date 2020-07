Atletas das categorias de base do Grêmio retornam aos trabalhos de forma remota

publicidade

Os atletas das categorias de base do Grêmio retomaram seus trabalhos nesta segunda-feira. Depois de três meses de um distanciamento planejado, focado em acompanhamento escolar, psicológico e físico à distância, os jogadores deram início a um retorno gradual nos treinamentos de forma remota.

Após os treinos presenciais serem interrompidas em março, os jogadores passaram por avanços graduais nas atividades oferecidas pelo clube mês a mês. "Em um primeiro momento, procuramos preservar a saúde dos atletas e as necessidades familiares deles. Depois tivemos a preocupação em monitorar a questão escolar e o acompanhamento psicológico. Na sequência, seguimos o planejamento para proporcionar um retorno significativo dos jogadores as atividades, com o cuidado na parte física sob orientação dos profissionais do Clube, estabelecendo a fundamental retomada do processo de formação", disse o coordenador geral das categorias de base, Francesco Barletta.

Nos primeiros dias de julho, as comissões técnicas ajustaram os microciclos e moldaram a forma como irão ocorrer as sessões de treinos. Todos os trabalhos, que se iniciaram nesta segunda-feira, serão feitos de forma remota, por video-conferência com auxílio e orientação pedagógica no turno inverso. Ainda não há previsão de retorno para as competições no âmbito estadual, mas a CBF projeta a retomada no Brasileirão Sub-20 no dia 23 de setembro.