Benítez deve ser a atração do Grêmio contra o Guarany de Bagé

O meia argentino Benítez esta regularizado e pode ser a grande atração do Grêmio neste domingo, às 19h30min, contra o Guarany de Bagé, na Arena. A principal dúvida do técnico Vagner Mancini é quem sai do time para a entrada o atleta. O mais provável é uma alteração de esquema, com a saída de Janderson, e o argentino compondo o meio com Campaz. Outra opção é simplesmente o colombiano deixar a equipe. Porém, após a partida contra o São José, o treinador deixou claro que os dois estrangeiros podem atuar juntos.

"O Benítez é um atleta um pouco diferente do que vimos agora. Ele tem giro, usa muito o pivô. Certamente representaria algo diferente. Se ele jogar por dentro, como normalmente joga, posso usar o Campaz do lado ou até formar um quadrado”, projetou.

O resto da equipe deve ser o mesmo da partida da última quarta. O Grêmio deve atuar com Gabriel Grando; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson (Benítez), Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Neste sábado, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio treinou bola área defensiva e ofensiva, tanto de escanteios, como cobranças de faltas e jogadas com a bola rolando. Depois, os jogadores fizeram o tradicional trabalho recreativo, que acontece às vésperas do jogo.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Vagner Mancini para a partida contra o Guarany de Bagé, pelo #Gauchão2022!



🇪🇪 #GRExGFC #PeloGrêmioComOGrêmio pic.twitter.com/XRB9Zl8qir — Grêmio FBPA (@Gremio) February 5, 2022

Com 7 pontos, o Grêmio é o vice-líder o Gauchão. Tem a mesma pontuação do rival Inter, mas perde nos critérios de desempate. Já o Guarany é o lanterna da competição e ainda não pontuou no Estadual.