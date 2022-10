Campaz e Janderson podem reforçar o Grêmio na reta final da Série B

publicidade

O técnico Renato Portaluppi poderá ganhar dois reforços nesta reta final da Série B. Recuperados de lesão, Campaz e Janderson treinaram normalmente nesta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. Os dois jogadores serão reavaliados ao longo da semana e podem ser relacionados para a partida do Grêmio contra o Náutico pela 36ª rodada.

Campaz não atua com a camisa tricolor desde a vitória diante do Vasco, na Arena, no dia 11 de setembro. Na oportunidade, o colombiano foi substituído com seis minutos do primeiro tempo por causa de dores musculares na coxa direita. No dia seguinte, foi confirmada uma lesão muscular grau 2 e o tempo de recuperação estimado era de 30 dias.

Janderson, por sua vez, não entra em campo desde a derrota para o Criciúma, no Heriberto Hülse, no dia 30 de agosto, quando foi substituído no final do primeiro tempo após levar uma pancada nas costas. O atacante fraturou em processo transverso as vértebras L3 e L4, do lado direito.

Com 58 pontos, o Tricolor ocupa a vice-liderança da Série B e está muito próximo de conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Caso derrote o Náutico e Sampaio Corrêa, Sport e Criciúma não vençam seus jogos, o Tricolor estará matematicamente garantido na Série A em 2023.

