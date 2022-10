CBF altera horário do jogo do Grêmio contra o Tombense pela Série B

publicidade

A CBF alterou o horário da partida do Grêmio contra o Tombense pela 37ª rodada da Série B. A data segue a mesma, na próxima sexta-feira. Porém, o confronto passou para as 19h. Anteriormente, o jogo estava previsto para as 21h30. A mudança já está no site da CBF.

No primeiro turno, o Tricolor goleou o Tombense por 3 a 0, na Arena. Os gols foram marcados por Diego Souza, duas vezes, e Bitello.

Com 61 pontos, o Grêmio ocupa a vice-liderança da segunda divisão brasileira e está garantido na Série A do Brasileirão 2023. O acesso foi confirmado após a goleada diante do Náutico por 3 a 0 nos Aflitos.

