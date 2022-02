Cesar Lopes comanda o Grêmio no lugar de Roger no próximo confronto do Gauchão

publicidade

O Grêmio anunciou que Roger Machado não comandará a equipe nesta quarta-feira, no próximo confronto do Gauchão contra o União Frederiquense, às 19h30min, em Frederico Westphalen. A equipe será coordenada pelo técnico da Transição, Cesar Lopes. Roger viaja com a equipe, mas permanece fora de campo – o treinador ainda não teve seu nome divulgado no BID da CBF.

Sob o comando de Lopes, o Tricolor está invicto no ano. Foi responsabilidade do treinador nortear a equipe de Transição nas duas primeiras rodadas do Gauchão – em duas partidas, foram uma vitória diante do Caxias e um empate contra o Brasil de Pelotas.

Treino marcado pela saída de bola

Cesar Lopes comandou a atividade desta manhã no CT Luiz Carvalho. Após o aquecimento, o grupo realizou uma movimentação tático-técnica com saída de bola com os volantes no círculo central, ultrapassagem dos meias, chegando aos laterais que colocavam na área para finalização. Tudo era feita de forma rápida e de primeira com variações de movimentos.

Na sequência, Lopes montou a equipe que colocará em campo nesta quarta e realizou um treino tático simulando situações de jogo tanto no ataque quanto na defesa, saída de trás, retomada da posse de bola, cobranças de escanteio e faltas laterais.

O Tricolor tem dois desfalques importantes para a partida. O meia Benítez e o atacante Ferreira sofreram lesão muscular de grau 1 na partida contra o Juventude, no domingo, na Arena. A tendência é que a dupla fique parada por até 15 dias. Campaz, que sentiu o joelho na partida contra o Guarany de Bagé, também está descartado.