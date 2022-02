Ferreira e Benítez sentem problemas musculares e desfalcam Grêmio por até 15 dias

publicidade

O Grêmio, que deverá anunciar o técnico Roger Machado nas próximas horas, já sabe que não contará com o meia Benítez e o atacante Ferreira, que sofreram lesão muscular de grau 1 na partida contra o Juventude, no domingo, na Arena. A tendência é que a dupla fique parada por até 15 dias.

Grêmio informa que Benitez e Ferreira tem distensão muscular de grau 1 e ficam afastados dos treinos entre 10 e 15 dias.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) February 14, 2022

A projeção é do Departamento Médico do clube. Com isso, eles se tornam dúvidas para o clássico Gre-Nal, que será realizado no estádio Beira-Rio, no dia 26 de fevereiro.

Quem está retornando aos treinamentos é o meia colombiano Campaz, que sentiu o joelho na partida contra o Guarany de Bagé. De acordo com o DM, ele voltará as atividades com o grupo de atletas nessa semana.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o União Frederiquense, na quarta-feira, às 19h, em Frederico Westphalen.

