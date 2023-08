Com foco nas finalizações, Renato prepara Grêmio para enfrentar o Vasco

publicidade

Focando em não desperdiçar as oportunidades. Foi com esse espírito que o técnico Renato Portaluppi preparou parte do treino desta quarta-feira visando o próximo jogo do Grêmio no Brasileirão, contra o Vasco da Gama, neste domingo, no Rio de Janeiro.

No CT Luiz Carvalho, o treinador dividiu o grupo em dois e realizou um trabalho técnico com movimentação em campo reduzido, limite de toques na bola, priorizando a velocidade de raciocínio e tomada de decisão com finalizações em pequenos arcos.

Num segundo momento, foi realizado um treinamento em meio-campo, de aproximação e finalizações já nas metas em tamanho normal. Em duplas, os atletas saíam em velocidade de um lado para concluir do outro, com bolas vindas de cruzamentos altos e rasteiros. Pelas redes sociais, o clube mostrou parte do treino, com Renato cruzando e Luan concluindo para o gol.

Após as finalizações, já sem a presença da imprensa, Renato trabalhou questões táticas e jogadas de bola parada.

O atacante argentino Lucas Besozzi, anunciado no último domingo, foi a novidade do treino. Porém, ao contrário de Luan, que teve seu nome publicado no BID, o estrangeiro ainda não tem condições legais de jogo.

Kannemann e Carballo foram ausências. Pepê e Cristaldo treinaram na academia e depois correram no gramado.