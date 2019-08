Com os reservas, Grêmio encara o Flamengo no Maracanã

publicidade

Grêmio e Flamengo fazem neste sábado, a partir das 19h, no Maracanã, um clássico do futebol brasileiro. Classificado às semifinais da Copa do Brasil e às quartas da Libertadores da América, o Tricolor anda devendo no Brasileirão. O time de Renato Portaluppi está invicto há seis jogos, mas vem de três empates consecutivos, resultados que frearam a reação na tabela.

E para voltar a vencer na competição nacional, o Grêmio terá de superar o melhor time do campeonato jogando em seus domínios. O Flamengo ganhou todas as seis partidas que fez em casa, tem 100% de aproveitamento. Renato levou apenas três titulares para o Rio de Janeiro: Bruno Cortez, Matheus Henrique e Everton. A dúvida é se o trio inicia a partida ou fica como opção no banco de reservas, o que é mais provável.

A surpresa foi a ausência de Diego Tardelli na delegação. Indício de que ele pode começar o confronto com o Athletico Paranaense na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil, já que fica em Porto Alegre no final de semana treinando com o restante dos titulares. A novidade é a estreia do atacante Luciano, contratado recentemente. “É um cara que chegou para agregar e fortalecer o grupo, já está se sentindo em casa”, comenta o meia Thaciano. “Nós sabemos da qualidade do Flamengo, principalmente jogando no Rio, mas não podemos nos acanhar, temos que seguir impondo nosso jogo”, acrescenta.

Pela quarta vez em cinco jogos do Brasileiro no segundo semestre, o Grêmio vai atuar com a equipe alternativa. “O Renato tem um grupo forte na mão, confia em todos os jogadores, isso mostra a grandeza do Grêmio, independentemente de quem joga, a equipe mantém um alto nível”, destaca o goleiro Júlio César. Ex-jogador do Fluminense, ele conhece bem a força do Flamengo no Maracanã.

“Eu tenho um bom conhecimento do que é enfrentar o Flamengo nesse estádio, vai ser um grande confronto, estamos preparados para mostrar nosso valor e alcançar o resultado que a gente espera”, completa o goleiro. O Tricolor inicia a rodada na 13ª posição no campeonato.

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Flamengo

Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Marí, Filipe Luís; Cuéllar, Willian Arão, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gérson; Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus

Grêmio

Júlio César; Leo Moura, Paulo Miranda, David Braz e J. Capixaba; Darlan, Thaciano, Galhardo, Luan e Pepê; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Braulio Machado (SC)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)