Confira as notas dos jogadores do Grêmio na vitória contra o Coritiba

O Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 1 na noite desta quarta-feira pelo Brasileirão. O resultado é o terceiro positivo em sequência e confirma o bom momento do Tricolor.

Villasanti e Ferreira marcaram os gols gremistas e Robson, de pênalti, descontou para os donos da casa no Couto Pereira.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio:

Grando: O Coritiba insistiu em cruzamentos e ele mostrou segurança. Não teve culpa no gol de pênalti. Nota 6.

Fábio: Foi uma boa alternativa ofensiva e não sofreu na marcação. Nota 5.

Geromel: Foi soberano quando esteve em campo. Saiu lesionado. Nota 7.

Bruno Alves: Pouco exigido e atuou de maneira segura. Nota 5.

Kannemann: Firme, mas tomou cartão amarelo bobo. Nota 6.

Reinaldo: Estava mal tecnicamente e errou lances em profusão. Nota 4.

Villasanti: Melhor em campo. Comandou o meio de campo. Sua renovação é muito importante. Nota 8.

Pepê: Deixou o time no primeiro tempo também por dores musculares. Nota 5.

Cristaldo: Cometeu um pênalti infantil e foi discreto. Nota 4.

Galdino: Aposta de Renato, mostrou intensidade e ajudou demais no ataque. Nota 7.

Luis Suárez: Elogiar Suárez é um ato de repetição. Mais uma vez, foi decisivo com assistência. Nota 8.

Renato Portaluppi: Optou pelos três zagueiros e o Grêmio sofreu bem menos na defesa. Nota 7.

Carballo: Entrou bem, ajudou no meio de campo e quase marcou duas vezes. Nota 6.

Uvini: Não comprometeu e auxiliou a manter o placar. Nota 5.

Ferreira: Mais uma partida boa do camisa 10. Estrela para marcar o gol. Nota 7.

Besozzi: Foi voluntarioso, mas nada demais. Nota 5.

João Pedro: Poucas participações. Nota 5.