Grêmio vence Coritiba fora de casa e se firma no G4 do Brasileirão

O Grêmio definitivamente deixou o momento ruim para trás. O Tricolor venceu o Coritiba por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, e fincou seus pés no G4 do Brasileirão. São três vitórias seguidas que levam a equipe de Renato Portaluppi aos 53 pontos, na segunda colocação.

O time gremista abriu o placar com o paraguaio Villasanti aos 26 minutos do primeiro tempo. Em pênalti, Robson empatou para o Coritiba na arrancada da segunda etapa. O duelo ficou franco e o uruguaio Luis Suárez fez a diferença. Com um lindo domínio, ele deu passe na medida para Ferreira sacramentar os três pontos.

Agora, embalado, o Tricolor sonha até com título. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Bahia, na Arena, às 19h30min, pela 32ª rodada.

Villasanti faz a diferença

Renato optou por retomar o esquema de três zagueiros buscando reduzir a fragilidade defensiva das últimas rodadas. Geromel, Kannemann e Bruno Alves formaram o setor. Em situação delicada na tabela, os donos da casa pressionaram no começo e quase abriram o placar no primeiro minuto. Pepê tentou lançamento, a bola explodiu em Robson e sobrou limpa para Garcez. Cara a cara com o goleiro Grando, o atacante isolou o chute.

O susto inicial fez o Tricolor trocar passes, dominar o meio e reduzir o ímpeto do Coxa, que insistia em cruzamentos pelo alto. Geromel levou a melhor em todos os levantamentos. Aos poucos, o time gremista se soltou em campo e abriu o placar aos 26. Villasanti desarmou na entrada da área, tabelou com Galdino e tocou na saída do arqueiro Gabriel. Suárez teve chance para ampliar em lançamento longo, logo em seguida. O Pistolero fintou o marcador, mas chutou em cima da defesa pela direita.

O Grêmio precisou trocar aos 34 minutos. Pepê sentiu e foi substituído por Carballo. O uruguaio, que voltava de lesão, foi perigoso pelo alto. Em dois escanteios, ele quase marcou de cabeça. Na chance mais clara, aos 47 minutos, o goleiro Gabriel operou um milagre em toque no primeiro poste.

Suárez, sempre Suárez

O Coritiba voltou com o argelino Slimani na vaga do volante Mateus Bianqui, deixando a equipe mais ofensiva. Aos 8 minutos, em lance confuso dentro da área, Geromel caiu no gramado com dores e foi substituído para a entrada de Bruno Uvini.

Os donos da casa não tinham qualidade, mas tiveram vontade para chegar no abafa. Cristaldo bobeou e cometeu pênalti desnecessário em Marcelino Moreno, na esquina da área. Robson cobrou no meio e venceu Grando aos 14 minutos para o 1 a 1.

Os gremistas aumentaram o nível de concentração com a igualdade e pressionaram. Reinaldo, em dois momentos, perdeu chances claras com finalizações cruzadas da esquerda. Aos 23, a bola tirou tinta do poste de Gabriel. O Tricolor foi empilhando erros de gol. Galdino quase marcou em chute de canhota de fora da área. Renato fez três trocas aos 26: Fábio, Galdino e Cristaldo deram lugares para Besozzi, Ferreira e João Pedro.

O jogo ficou franco e aberto com as duas equipes deixando espaços na defesa. O Grêmio, tem Suárez, e ele sempre será uma peça de desequilíbrio. O uruguaio dominou na esquerda, driblou marcador e rolou para Ferreira estufar as redes aos 37 minutos. Na reta final, Slimani recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. O Tricolor segurou a pressão dos donos da casa e garantiu mais três pontos no Brasileirão.

Brasileirão 2023 - 31ª rodada

Coritiba 1

Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís (Jamerson); Willian Farias e Sebastián Gómez (Andrey); Moreno, Bianqui (Slimani) e Mauricio Garcez (Bruno Gomes); Robson (Jesé). Técnico: Thiago Kosloski.

Grêmio 2

Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Geromel (Bruno Uvini), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Carballo): Cristaldo (Ferreira), Galdino (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Galdino (26min/1°T) Robson (14min/2°T) Ferreira (37min/2°T)

Cartões amarelos: Fábio e Kannemann (Grêmio) Marcelino Moreno (Coritiba)

Cartão vermelho: Slimani (Coritiba)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Data e hora: 1° de novembro de 2023, quarta-feira, às 20h

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)