Palmeiras protagoniza virada épica contra Botafogo, passa Grêmio e embola briga pelo título

O Brasileirão 2023 viveu um de seus melhores e mais emocionantes jogos na noite desta quarta-feira no Nilton Santos. O líder Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas, sob comando do jovem Endrick, o Palmeiras virou para 4 a 3 e encurtou a distância da liderança para três pontos. Os cariocas - que tem um jogo a menos - seguem na ponta, com 59 pontos, seguidos pelos paulistas, com 56. O Grêmio, que chegou a figurar na vice-liderança, é o terceiro colorado com 53 pontos.

Embalado pela torcida, os donos da casa abriram o placar com Carlos Eduardo, aos 21 minutos. Na sequência, em golaço, Tchê Tchê ampliou aos 30 e Júnior Santos anotou o terceiro sem deixar o Verdão "ver a cor da bola". Na volta do intervalo, o menino Endrick apareceu para definir o "milagre". Aos 49, em linda jogada individual, ele descontou. A arbitragem se tornou alvo de polêmica aos 76 minutos. O zagueiro Adryelson cometeu falta em Breno Lopes e o VAR interviu para apontar o cartão vermelho direto.

No contragolpe, Tiquinho Soares foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. O centroavante cobrou e o goleiro Weverton defendeu. Com um a mais, o Palmeiras pressionou e Endrick, mais uma vez, comprovou seu talento. Em chute forte da entrada da área, o que era uma goleada, já virou um 3 a 2.

A arquibancada e os atletas do Botafogo sentiram e recuaram, com o Verdão mandando no jogo. Aos 44, Endrick cruzou de longe, Gustavo Goméz ajeitou e Flaco López igualou o placar. No último lance do jogo, aos 54, o zagueiro Murilo marcou depois de cobrança de falta e confirmou a virada espetacular do time de Abel Ferreira.

