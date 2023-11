Renato celebra "6 pontos" contra América-MG e Coritiba e alfineta Inter: "Teve gente que ganhou um"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, enalteceu sua equipe por vencer os dois jogos contra as equipes mais fracas do Brasileirão: América e Coritiba, a última conquista na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, no Couto Pereira. O comandante gremista ainda alfinetou o Inter, que enfrentou os mesmos rivais e não teve sucessos. "Nós fizemos o nosso papel. Ganhamos 6 pontos dos últimos dois colocados. Tem gente que ganhou um dos dois últimos colocados", disse em coletiva.

O treinador festejou o segundo triunfo em sequência fora de casa que leva o time gremista para a segunda colocação na tabela. "Em alguns jogos nós oscilamos e perdemos porque deixamos os adversários crescer e não teve toda aquela entrega que eu sempre cobro", pontuou.

Renato evitou fazer projeções, mas afirmou que Pepê e Geromel devem ser desfalques nas próximas semanas. A dupla saiu sentindo dores musculares. Renato saiu em defesa do grupo e questionou as críticas recebidas anteriormente. "Será que o time não prestava antes e agora presta? Fica a reflexão para vocês, os cornetinhas". O Grêmio volta a atuar no sábado, às 19h30min, na Arena e depende somente de si para seguir no G-4. O comandante disse que o título é distante, mas o Tricolor seguirá lutando.

Veja Também