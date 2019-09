Cortez quer Grêmio focado contra o Athletico-PR e faz alerta: "Vantagem é pequena"

publicidade

O lateral Bruno Cortez falou na chegada do Grêmio ao Paraná, na tarde desta terça-feira, véspera da decisão pela Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. Ele se preocupou em afastar o favoritismo do Grêmio e voltou a falar na vantagem que o Grêmio construiu no jogo de ida, na Arena, ao vencer por 2 a 0.

O lateral do Grêmio pediu a equipe focada, e alertou que, em jogos de mata-mata, são pequenos detalhes que fazem a diferença. "A vantagem é pequena. Sabemos da importância desse jogo, o Renato conversou bastante com o elenco. Vamos entrar determinados", destacou.

O jogador elogiou a qualidade do Athletico-PR, destacando os méritos do adversário. No entanto, também frisou a capacidade do Grêmio em jogar de forma igual, tanto em casa quanto fora. "É um grupo experiente, acostumado a jogos assim. Vai ser um jogo muito difícil, jogar aqui é sempre complicado, mas estamos preparados", pontuou.

Na chegada a Curitiba, a dúvida sobre a presença ou não do volante Maicon permanece. O jogador não participou da parte aberta do treino ainda em Porto Alegre. Apesar disso, o goleiro Paulo Victor garantiu que todos os jogadores estão a disposição. Segundo Cortez, trata-se de um jogador acostumado a jogos decisivos. "É uma liderança, um jogador experiente. Mas se não jogar o Renato vai optar por quem tiver condições", minimizou o lateral.

Grêmio e Athletico-PR fazem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. Por ter vencido o primeiro jogo, a vantagem é Tricolor, podendo perder por até um gol de diferença para ir à decisão da competição. Caso perca por dois gols de diferença, independente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis, já que não há critério de gol qualificado como desempate.