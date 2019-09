Maicon e Kannemann não participam de recreativo na véspera de enfrentar o Athletico-PR

publicidade

* Com informações do repórter João Gabriel Silva



O técnico Renato Portaluppi fechou parte da última atividade, nesta terça, no CT presidente Luiz Carvalho antes de enfrentar o Athletico-PR. Quando o treino foi aberto para a imprensa, Kannemann e Maicon não estavam com o grupo e o Grêmio não revelou o motivo das ausências. O volante também não participou do trabalho de segunda-feira e é dúvida para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, na Arena da Baixada.

Maicon sentiu a panturrilha no jogo contra o Palmeiras e foi substituído por Rômulo. Ontem, ele não esteve presente no recreativo, mas, no decorrer da atividade, apareceu no gramado de tênis. Nesta terça-feira, voltou a ficar de fora do rachão. Se não puder atuar, Rômulo e Michel são as opções.

Kannemann deve enfrentar os paranaenses. Outra dúvida na escalação de Renato Portaluppi é quem será o substituto do suspenso Everton. Pepê, Tardelli e Luan são as opções.

Bom dia gremistada! Após a primeira parte dos treinos desta manhã ser com portões fechados, estamos no campo para os últimos preparativos para o embate de amanhã contra o Athletico na #CopaDoBrasil. #VamosTricolor 🇪🇪⚽️💪🏽 pic.twitter.com/YdACkCOgoe — Grêmio FBPA (@Gremio) September 3, 2019

A tendência é que o Grêmio atue com: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo (Michel), Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Tardelli / Luan); André. A confirmação dos titulares ocorrerá até as 18h de quarta-feira, já que o jogo está marcado para as 19h, em Curitiba. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena, o Tricolor gaúcho pode até perder por um gol de diferença que classifica para a final.