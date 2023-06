Cuiabano deve receber nova chance no Grêmio

publicidade

Com Reinaldo suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Diogo Barbosa em negociação avançada com o Fluminense, Cuiabano deve ser o lateral esquerdo do Grêmio para enfrentar o Flamengo no domingo, às 18h30min, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogador participou da atividade em campo reduzido no treinamento de ontem, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Recuperado de desconforto na região do quadril, Cuiabano poderá começar a sua primeira partida, no Campeonato Brasileiro, na posição de origem. Na vitória diante do Athletico Paranaense, por exemplo, o camisa 54 foi utilizado no meio-campo, assim como na classificação contra o Cruzeiro para as quartas de final da Copa do Brasil.

Para reforçar o setor no treino de ontem, Renato Portaluppi chamou o lateral-esquerdo Wesley Costa. O jovem é titular da categoria Sub-20, mas vem trabalhando no profissional para completar o grupo. Ele pode ser relacionado para o confronto diante dos cariocas.

O grande susto da atividade foi Luis Suárez. O uruguaio sentiu dores no pé direito após dividida com Gustavo Martins e deixou o campo mais cedo. Porém, não deve ser problema para o final de semana. Em período de transição física, Ferreira aqueceu com os companheiros, mas depois apenas correu ao redor do gramado do CT. O atacante está em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, que sofreu no dia 27 de março.

Os atletas realizam o último treino antes de viajar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira pela manhã, com portões fechados.

