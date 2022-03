Dênis Abrahão vê evolução em Grêmio de Roger, mas alerta: "Longe de estar pronto"

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, elogiou a equipe treinada por Roger, vendo evolução no time que venceu o Ypiranga por 1 a 0, neste sábado, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Apesar da empolgação por largar na frente no primeiro jogo da decisão do Gauchão, o dirigente ainda vê o time longe de estar pronto para a temporada.

Ao longo do ano, o Grêmio tem como principal objetivo a disputa da Série B, para retornar à elite do futebol nacional. De acordo com ele, ainda há um "caminho muito longo para trilhar", para que o Grêmio possa superar o momento de turbulência que viveu ao longo do ano passado, e volte a ser competitivo. "O time está longe de estar pronto. Vamos seguir avaliando o plantel. Somos sabedores que ainda há ajustes a serem feitos", destacou.

Dênis também elogiou o início de trabalho de Roger Machado. Frisou que trata-se de alguém que conhece a identidade do clube, e reforçou a volta da "cultura" do Grêmio. "É um cara que chegou aqui em 1992, quando começou a trabalhar. É muito identificado, sabe as características. Trouxe de volta a cara do Grêmio", avaliou.

O Grêmio enfrenta o Ypiranga pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho no próximo sábado, às 16h30min, na Arena. O Tricolor joga pelo empate para conquistar o pentacampeonato estadual. Em caso de vitória do time de Erechim por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis.

