De volta para Porto Alegre, Renato Portaluppi testa negativo para Covid-19

O técnico Renato Portaluppi retornou a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira, realizou teste para a Covid-19 e o resultado foi negativo. O exame foi realizado no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho, após ele passar pelos procedimentos exigidos pelo protocolo gremista.

"Fico muito feliz em estar de volta e poder estar perto do meu grupo novamente. Como disse desde o início, assim que os treinos táticos e coletivos estivessem liberados, estaria aqui. E assim está sendo feito. Agora é trabalhar que temos uma maratona pesada pela frente", disse o comandante gremista.

O médico responsável pela criação do protocolo gremista para evitar a propagação da Covid-19, Márcio Dornelles, supervisionou o teste e acompanhou o treinador. "O Renato chegou ao CT sem apresentar nenhum sintoma. Passou por toda a avaliação médica, foi testado e o resultado foi negativo. A partir de agora seguirá sua rotina normal de treinos, seguindo as orientações e cuidados dos nossos protocolos médicos diários", concluiu.

A partir das 15h, o treinador comanda o primeiro treino coletivo do elenco gremista desde o retorno as atividades, após a paralisação do futebol devido a pandemia, no começo do março.