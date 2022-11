Decisão da Recopa Gaúcha entre Grêmio e São Luiz abre temporada 2023

publicidade

O futebol do Rio Grande do Sul vai abrir sua temporada em 2023 com a decisão da Recopa Gaúcha. O duelo entre Grêmio, campeão do Gauchão 2022, e o São Luiz, vencendor da Copa FGF, será o primeiro compromisso oficial do calendário futebolísitico.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou para o dia 17 de janeiro o duelo. A partida acontecerá na Arena, ainda com horário a definir. Depois da decisão, o Gauchão 2023 começa, no dia 21. O Tricolor é tricampeão da competição e defende o título.

Neste ano, a equipe gremista venceu o Glória de Vacaria por 5 a 0. O Grêmio ostenta o título de maior vencedor da competição. Triunfou nos anos 2019, 2021 e 2022.

