Defensores do Grêmio comemoram classificação, mas lamentam erros em excesso

O Grêmio venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 4 a 3, na Arena, na noite deste domingo, e garantiu vaga na final do returno do Gauchão. Mas não foi uma jornada tranquila, já que o time sofreu com falhas e com o que Renato chamou de "desconcentração" ao longo da partida.

O goleiro Vanderlei reconheceu a quantidade de erros cometidos, que resultou em oportunidades para o Novo Hamburgo marcar. "Precisamos corrigir isso. No Gre-Nal, é totalmente diferente, e precisamos evitar. Vamos lutar e buscar esse título", projetou.

O zagueiro Pedro Geromel comemorou a classificação, mas lamentou as falhas que originaram os gols do Novo Hamburgo no fim do primeiro tempo. "Eles tiveram uma proposta, mas conseguimos marcar no fim. Agora é descansar e se preparar para a decisão", resumiu.

O clássico Gre-Nal, que decide o returno do Campeonato Gaúcho, acontece na próxima quarta-feira, às 21h30min. Ainda não há definição de local, mas a tendência é que a Arena seja confirmada nesta segunda como palco do confronto. Quem vencer enfrenta o Caxias, campeão do primeiro turno, na decisão do Estadual, em dois jogos.