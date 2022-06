Denis Abrahão enaltece postura "dominante" do Grêmio em vitória contra o Londrina

publicidade

O vice de futebol, Denis Abrahão, elogiou a postura dominante do Grêmio durante "todos os 90 minutos" na vitória por 1 a 0 contra o Londrina, na Arena. De acordo com o cartola, a equipe colecionou oportunidades para ampliar o magro marcador. "Tivemos diversas oportunidades para fazer gols. Criamos seis chances para ampliar. Nos outros jogos, tinhamos três, quatro. Hoje, não, hoje foi diferente", festejou.

O dirigente também destacou a participação da torcida, ainda que em pequeno número nesta noite. Para os próximos jogos, ele garante que os tricolores vão se somar nas arquibancadas, conforme o calendário avança. "Jogamos em São Januário, lotado, futebol raíz. Nós fomos jogar com o Cruzeiro, também lotado e a torcida alucinada. O Cruzeiro tá três anos na Série B, o Vasco já está cascudo. Eles sabem que se não existir união entre direção, jogadores e torcida, fica difícil de subir (...) Hoje melhoramos a ansiedade e a intranquilidade. A coisa é complicada, sabemos que passamos por um momento complicado. No entanto, os 10 mil viraram 30 mil hoje, quando conseguirmos que a torcida venha com confiança, somos imbátiveis".

Sobre transferências, Denis revela que o Tricolor segue no mercado, buscando reforços. "Hoje avançamos bem em mais um nome", indicou, sem dar mais detalhes. Até o momento, o volante Lucas Leiva é o único anunciado oficialmente. Thaciano e Guilherme devem ser confirmados nos próximos dias.

Com o triunfo, o Grêmio é quarto, com 25 pontos. Agora, são quatro pontos a mais que o Sport. No domingo, o adversário gremista será o terceiro colocado, o Bahia, na Fonte Nova, às 16h, em jogo direto pelo topo da tabela.

