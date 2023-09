Departamento de performance do Grêmio explica folga de quatro dias aos jogadores

publicidade

O Grêmio optou por dar quatro dias de folga aos jogadores do elenco profissional durante o período da parada Fifa. O coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP), Rafael Barleze, explicou que essa pausa curta não traz "preocupação para um possível destreinamento".

O Tricolor divulgou um vídeo nas redes sociais sobre o planejamento. "Entendemos que durante esse período é mais importante a recuperação muscular e mental", avaliou. Prejuízos físicos só são sentidos com pausas maiores que uma semana, de acordo com ele.

Luan, Geromel, Lucas Besozzi e Jonathan Robert seguem no CT Presidente Luiz Carvalho realizando trabalhos com os profissionais gremistas. Segundo Barleze, os atletas que estão em casa também receberam uma cartilha para treinos de baixa intensidade.

As atividades retornam no CT Presidente Luiz Carvalho na sexta-feira. No Brasileirão, o Grêmio é o terceiro colocado com 39 pontos. O Tricolor volta a jogar pelo Brasileirão no dia 14 de setembro, fora de casa, contra o Bragantino.

