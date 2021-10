Desesperado, vice-lanterna Grêmio recebe o Palmeiras com necessidade de vitória

publicidade

De um lado o Grêmio, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, afundado na zona de rebaixamento da competição há 25 rodadas, desesperado por uma vitória e com a confiança completamente abalada. Do outro, o Palmeiras, um dos melhores times do Brasileirão, finalista da Libertadores da América e com um elenco recheado de bons jogadores. Pela lógica, na teoria, o time paulista é favorito para o jogo deste domingo, às 16h, na Arena. O desafio gremista é vencer um adversário poderoso para seguir sonhando com a permanência na Série A.

ACOMPANHE GRÊMIO X PALMEIRAS EM TEMPO REAL

O confronto com o Palmeiras é apenas o primeiro de uma série de três jogos contra equipes da ponta de cima da tabela. Depois de encarar o Verdão, o Grêmio tem o líder Atlético Mineiro no meio de semana, em Belo Horizonte, e na sequência o clássico Gre-Nal no Beira-Rio. O torcedor que visualiza a tabela e os próximos jogos fica ainda mais angustiado do que já está com a situação do clube.

Independentemente da qualidade do oponente deste domingo, vencer é uma obrigação, não há outro resultado que interesse ao Grêmio. Ainda mais depois da vitória do Santos sobre o Fluminense no meio de semana que deixou o Tricolor a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, nesta rodada não há como sair do Z-4. “Estamos passando por um momento conturbado, mas tenho convicção de que vamos dar a volta por cima e sair dessa”, afirma o goleiro Gabriel Chapecó, que nesta sexta-feira foi convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira principal.

Depois da derrota para o Atlético Goianiense na última segunda-feira, o técnico Vagner Mancini também garantiu que a equipe vai permanecer na primeira divisão. O treinador testou diferentes formações táticas durante a semana e não está descartada a utilização de um 3-5-2, ainda que a tendência seja a continuidade do 4-2-3-1. A principal novidade para o jogo na Arena é o retorno de Pedro Geromel.

O zagueiro está recuperado de uma fratura em um dos dedos do pé e voltará a formar dupla com Walter Kannemann. O lateral Rafinha e os atacantes Ferreira e Borja estão suspensos. Cortez vai reaparecer entre os titulares e Diego Souza segue no comando do ataque. Até o início da noite de sexta-feira, mais de 11 mil ingressos haviam sido vendidos. A capacidade atual da Arena é de 17 mil pessoas.

Veja Também

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Jean Pyerre, Douglas Costa e Alisson; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu e Rony; Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem: Savio Sampaio (DF)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 31/10, às 16h