Diego Souza comemora tempo para trabalhar no Grêmio

O atacante Diego Souza comemorou o tempo para treinar desde o último jogo do Grêmio, há pelo menos 10 dias. Na manhã deste domingo, o centroavante fez o primeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, na Arena.

O atacante frisou a pressão que o elenco vem sofrendo diante dos resultados negativos, e comemorou o tempo que o grupo teve para se preparar para a partida. "O mais importante foi a vitória, diante da situação que a gente se encontra. Nos cobrávamos todo dia", destacou.

Ele elogiou o técnico Tiago Nunes, com quem o elenco trabalhou nos primeiros meses de 2021, na passagem pelo Tricolor. "É um grande treinador, a gente sabia da dificuldade do jogo, mas conseguimos fazer tudo que a gente queria", comemorou.

Agora, o Grêmio tem dois compromissos diante do Flamengo, por competições diferentes. Na quarta-feira, faz o confronto de volta das quartas de final, às 21h30min. Pelo Campeonato Brasileiro, a partida é no domingo, às 20h30min. Os dois jogos acontecem no Maracanã.