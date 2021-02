Dirigente licenciado, Nestor Hein diz que VAR não funcionou em jogo do Grêmio

publicidade

O dirigente licenciado do Grêmio, Nestor Hein comentou na manhã desta segunda-feira durante o programa Agora, da Rádio Guaíba, que o VAR não teria funcionando em um lance capital de um jogo do clube no Campeonato Brasileiro. O advogado que participa do programa como comentarista não citou nominalmente o Gre-Nal, mas deixou claro que o árbitro da partida não teve acesso ao lance para decidir se marcaria o pênalti ou não.

“Teve um jogo que nós recebemos... que o Grêmio participou, que o juiz queria acessar o VAR, mas não foi chamado, pois não havia como o VAR mostrar para o juiz o lance. Deu problema técnico. O juiz não tinha acesso ao VAR”, disse. “Não se consegue em tempo hábil os áudios do VAR para manejar recursos no STJD ”, reclamou.

O repórter da Rádio Guaíba, Gutiéri Sanchez, confirmou a informação que o equipamento eletrônico teria dado problema no Gre-Nal do segundo turno do Brasileiro, no Beira-Rio. Segundo o jornalista, o VAR funcionou durante todo o clássico, mas teria travado no lance do pênalti do zagueiro gremista Kannemann.

Gente, o que eu descobri, é que a operação do VAR falhou na hora da revisão do pênalti marcado, mas eles utilizaram imagens da transmissão de TV e confirmaram ao campo com o Luiz Flávio de Oliveira. Eu não tenho informações de que o lance NÃO foi revisado, mas sim a TV utilizada. — Gutiéri Sanchez (@gutisanchez) February 1, 2021

Para que o juiz do VAR, o paraibano Wagner Reway, auxiliasse o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira, a equipe teria solicitado a liberação das imagens da emissora que transmite a partida. O incidente não costa na súmula do Gre-Nal publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nos vestiários, Grêmio reclamou que o árbitro não viu o replay do lance

Logo após a derrota no Gre-Nal, do Beira-Rio, o técnico Renato Portaluppi reclamou bastante da arbitragem. “O árbitro do VAR deu o pênalti e prejudicou a equipe do Grêmio, e aí? O Luiz Flávio não teve a capacidade de olhar o VAR e tomar a decisão. O Grêmio foi de novo prejudicado pelo lance do VAR”, criticou. “Não foi pênalti e o cara do VAR deu. Isso prejudica o trabalho de todo um ano de um clube”, reclamou o técnico.

O presidente Romildo Bolzan fez coro as reclamações do técnico e pediu mudanças drásticas na arbitragem brasileira. Entretanto, descartou fazer uma reclamação formal para a CBF.

“Chegamos à conclusão que não adianta mais (reclamar com a entidade). Tem que haver uma mudança drástica da forma de qualificar a arbitragem e uma mudança nos protocolos do VAR”, afirmou. “Não vale mais a pena questionar esse tipo de situação”, disse. “O tamanho do prejuízo já está feito pela arbitragem brasileira”.

