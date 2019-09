DM do Grêmio vê “muito difícil” presença de Geromel contra o Flamengo

publicidade

O Departamento Médico do Grêmio está pessimista quanto à presença do zagueiro Pedro Geromel no primeiro jogo da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena, diante do Flamengo. A informação foi confirmada pelo diretor médico do Tricolor, Saul Berdichevski.

Em entrevista à Rádio Guaíba antes do jogo contra o Avaí, pelo Brasileirão, na noite desta quinta-feira, disse que o defensor ainda faz trabalho de fisioterapia e, em seguida, vai entrar em um protocolo de começar a fazer corridas. “Muito difícil que ele volte a adquirir ritmo de jogo para ter condições. Ainda mais em jogo de Libertadores”, lamentou.

No entanto, disse acreditar na presença do zagueiro para o jogo de volta, no dia 23 de outubro, no Maracanã. Citou, também, que não há prazo de retorno para Jean Pyerre, mas que o meia pode voltar antes do esperado. “Pela juventude que tem, pode voltar antes”, informou.

Pedro Geromel não joga desde 8 de setembro, quando se lesionou na vitória do Grêmio por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Independência, pelo Brasileirão. Já Jean Pyerre sentiu em atividade no CT Luiz Carvalho, na semana passada.