Em rede social, Suárez ironiza polêmica sobre dores no joelho

O atacante Suárez ironizou a polêmica sobre as dores no seu joelho direito, que teriam o feito considerar uma aposentadoria. Após gol e assistência nesta quinta-feira, o uruguaio publicou em suas redes sociais uma foto com uma risada em sua perna direita.

No Twitter, o camisa 9 também provocou. Uma postagem com um "fecha a boca" e fotos de sua comemoração no gol.

Depois da vitória gremista contra o América Mineiro, Suárez não falou, mas o técnico Renato e o vice Paulo Caleffi comentaram a situação. Segundo o cartola, a intenção de Suárez aposentar nunca existiu.

