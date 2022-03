"Estou muito feliz de estar de volta", diz Villasanti sobre retorno ao Grêmio

publicidade

O Grêmio ganhou um reforço para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho 2022, contra o Ypiranga, em Erechim, neste sábado (26), às 16h30min. Trata-se de Matías Villasanti, que estava com a seleção do Paraguai para a disputa das Eliminatórias, mas recebeu o 2ª cartão amarelo e não poderá atuar contra o Peru. Dessa forma, o Tricolor pediu a liberação do jogador, que não escondeu a felicidade de retornar para a decisão do estadual.

"Fala, torcedor gremista. Aqui é Matías Villasanti. Estou muito feliz de estar de volta e poder ajudar o Grêmio na final. Vamos juntos", disse o volante em mensagem publicada pelo clube nas redes sociais.

O Tricolor divulgou a lista dos relacionados nesta sexta-feira (25) pela manhã. Villasanti é a principal novidade. Em contrapartida, Nicolas, com lesão na panturrilha, e Ferreira, expulsão no Gre-Nal 437, estão fora do confronto no Colosso da Lagoa.

A provável escalação gremista tem: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias; Diego Souza.

