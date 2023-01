Estreia de Cristaldo agrada no Grêmio

publicidade

Além dos três pontos garantidos, a vitória sobre o Brasil de Pelotas na última quarta-feira também marcou a estreia de Franco Cristaldo com a camisa do Grêmio. O meio-campista entrou aos seis minutos da segunda etapa no lugar de Felipe Carballo.

A alteração mudou também o sistema da equipe, uma vez que o uruguaio é volante e tem funções mais defensivas, e o argentino é conhecido pela qualidade de um meia clássico. O novo reforço mostrou agilidade logo que entrou em campo, tentando finalizar no primeiro lance, após receber um passe de Fábio. Apesar de mostrar seu futebol em apenas um tempo de partida, foi o suficiente para ganhar elogios do técnico Renato Portaluppi.

“É um jogador inteligente, está há bastante tempo sem jogar e teve problema de documentação. Vai agregar muito ao grupo. Vamos soltando aos poucos para mostrar as qualidades. Hoje em dia é difícil achar um meia como ele. O Grêmio fez uma grande contratação. Não vai ser da noite para o dia que vai mostrar tudo que sabe, mas já deu pra ver que tem bastante qualidade”, destacou o técnico.

Com as mudanças na equipe, que deve ter alguns reservas em razão da rodagem e preservações que Renato pretende fazer contra o São José, Cristaldo pode ganhar mais uma oportunidade, desta vez com mais tempo. Hoje o argentino teria a briga por titularidade com Bitello, até o momento, um dos destaques nos três primeiros jogos.

Veja Também