Estreia do Grêmio no Brasileirão ainda não tem local definido

O Grêmio não poderá comemorar, de fato, o seu retorno literal ao Campeonato Brasileiro em casa. O clube terá que cumprir contra o Santos, na primeira rodada como mandante, a punição de perda de mando de campo, referente à briga nas arquibancadas no jogo contra o Cruzeiro, na Série B em agosto do ano passado.

Dessa forma, o Tricolor deverá levar a partida para Caxias do Sul. A punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) é de três partidas em casa. As outras duas, por conta do efeito suspensivo, serão com a arquibancada norte fechada apenas.

Para o próximo sábado, dia da decisão contra o Caxias, o técnico Renato Portaluppi espera contar com o apoio da torcida. Nessa segunda-feira à tarde, o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo na Arena. Os valores do bilhetes, incluindo sócios, variam de R$ 25 a R$ 230. A expectativa é para um público de cerca de 50 mil pessoas.

