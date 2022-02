Fernando Henrique e Villasanti devem ser titulares no Grêmio diante do Aimoré

publicidade

Após vencer o Guarany de Bagé, no último domingo, o Grêmio deve colocar em campo uma equipe de reservas no próximo confronto do Gauchão, diante do Aimoré, na quarta-feira. A partida está marcada para as 20h30min, no Cristo Rei. A escolha pode ser a oportunidade para Fernando Henrique e Villasanti. A dupla de volantes ganhou elogios depois de uma atuação ruim dos titulares Lucas Silva e Thiago Santos no domingo.

Apesar da vitória, o Grêmio não convenceu. O setor de meio campo, inclusive, foi alvo de críticas de Vagner Mancini em coletiva após a partida. A insistência do treinador em manter Lucas Silva e Thiago Santos na posição teve como consequência um time pesado e com pouca fluidez

“Fomos lentos no giro da bola, tanto na saída de três, quanto quando entramos no campo do adversário. Tínhamos que acelerar esse jogo. O jogo carregado e que irrita o treinador, torcedor e todos que estão assistindo", disse o treinador”.

Na avaliação de Mancini, as entradas dos volantes Villasanti e Fernando Henrique, nas vagas de Thiago Santos e Lucas Silva, deram mais dinamismo ao meio de campo. "Ganhamos o passe que quebra a linha. Cobro muito o Thiago e o Lucas, pois eles foram responsáveis pela melhora do time no final do ano passado".

Além dos dois volantes, o Grêmio pode contar com outras novidades na cancha. Brenno deve ganhar sequência no lugar de Gabriel Grando e Elias pode começar como titular no comando do ataque. Umas das principais contratações da temporada, Benítez também pode aparecer.

O Grêmio é líder do Gauchão com dez pontos em 12 disputados. Ypiranga, com nove, Caxias, com sete, e Inter, também com sete pontos, fecham a zona de classificação para a próxima fase.

