Ferreira evita cogitar briga pelo título e pede Grêmio focado na luta pela vaga na Libertadores

O atacante Ferreira quer o Grêmio focado em garantir uma vaga na Libertadores da América e desconversou sobre o título do Brasileirão, diante da distância para o líder Botafogo, seis pontos. Hoje, o Tricolor ocupa a terceira colocação, com 53 pontos. No segundo lugar, o Palmeiras virou contra o Botafogo após estar perdendo de 3 a 0 no Nilton Santos, triunfou por 4 a 3 e mostra força para entrar de vez na luta.

"Se a gente falar que o grupo não acredita, vou estar mentindo. Mas a gente não pode iludir o torcedor", comentou na saída de campo após a vitória contra o Coritiba. De acordo com o camisa 10, autor de um dos gols da vitória, as oscilações anteriores são naturais e o trabalho na temporada é bom.

"É claro que vai oscilar, mas a gente vai batalhar por essa vaga na Libertadores. Vinhamos de uma Série B e estamos fazendo grande campanha". O Grêmio volta a atuar no sábado, às 19h30min, na Arena e depende somente de si para seguir no G-4.

