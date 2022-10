Ferreira só deve ter condições de voltar na última rodada do Grêmio na Série B

publicidade

Ao que tudo indica, se Ferreira voltar a se encontrar com a torcida do Grêmio, será apenas na última rodada, contra o Brusque. O apagado 2022 do atacante não deve deixar saudade, ainda mais para o setor ofensivo, que penou em alternativas sem o camisa 10. Para enfrentar o Bahia, neste domingo, ele é desfalque certo, pois segue recuperando-se de lesão muscular.

Ao comentar as poucas opções para a reta final da Série B, o técnico Renato Portaluppi confirmou que o jogador segue fora. “Ferreirinha e Campaz estão no departamento médico, não estão no grupo ainda. Só podemos pensar neles quando voltarem ao grupo. Digamos que é quase impossível estarem à disposição contra o Bahia. O grupo é esse, vamos com eles até o final”, destacou.

Ferreira segue em tratamento e sequer começou os trabalhos de transição. Desta forma, com a logística casada para os próximos dois confrontos fora, contra o Náutico e Tombense, a tendência é que o atleta também não seja relacionado. O seu quadro não vem sendo atualizado à imprensa pelos médicos.

Quem apareceu na atividade de ontem foi Campaz. O colombiano iniciou os trabalhos de transição, separado do grupo, com a preparação física. O meia está fora desde o jogo contra o Vasco, quando sofreu lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Outra novidade no treinamento foi o atacante Janderson. Ele também iniciou o processo de transição física e correu em volta do gramado pela primeira vez desde fraturou vértebras da coluna no final de agosto. Quem também é baixa certa para o confronto diante do atual terceiro colocado na tabela de classificação é Kannemann. O argentino que voltou na última rodada levou o terceiro cartão amarelo. Desta forma, cumpre suspensão automática no domingo. Na zaga, Bruno Alves volta novamente a fazer dupla com Geromel.